OSMEK’te öğrendikleriyle fakülte kazandı

Osmangazi Belediyesi'nin yeni hizmete açtığı Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde devam eden OSMEK Resim Sanat Eğitimi Kursu, her yaştan insanı bir araya getirerek resim sanatının inceliklerini öğretiyor. Kendisi de meslek edindirme kurslarına devam edip Güzel Sanatlar Fakültesi'ne giren, ardından OSMEK'te eğitmenliğe başlayan Pınar Kaya, Resim Sanat Eğitimi Kursu'nu 'akademi' olarak tanımlıyor. Kursiyerlerin bir bölümü çizgilerle, boyalarla yeteneklerini ortaya çıkarıp rahatlarken, bir kısmı da bu alanda üniversite eğitimi alabilmek için uğraşıyor.

FAKÜLTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

OSMEK kurslarında eğitim aldıktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girip birincilikle mezun olduğunu anlatan eğitmen Pınar Kaya, "5 yıl kursiyerlik yaptım. Kurstan aldığım bilgilerle Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazandım. Okulu da birincilikle bitirdim. Bu kurslarda çalışmayı çok seviyorum. 22 öğrencimiz var. Güzel Sanatlar'a girmek isteyenleri burada hazırlayabiliyoruz. Çok yetenekli öğrencilerimiz var" dedi. Kursiyerlerden 66 yaşındaki Cevat Tunca da emeklilik zamanlarını OSMEK'te değerlendirdiğini belirterek, "Resim yapmaya ilgim vardı ve ilk kez bir kursa geldim. Bu tesis çok güzel, evime de yakın. Keşke daha önce başlasaydım. Zamanım çok güzel geçiyor" dedi.