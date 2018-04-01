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Pedallarını şehitleri için çevirdiler

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018
Pedallarını Çanakkale şehitleri için çevirdiler

Bisiklet Kulübü üyeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 'ye giderek şehitlere saygı turu yaptı. Yurdun farklı bölgelerinden bir araya gelerek her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen bisiklet turu bu yıl destekleriyle gerçekleştirildi. 'Büyükşehir ile pedal pedal Bursa' pankartıyla yola çıkan bisiklet sporcuları, turun ilk gününde dünyanın en önemli yerleşim birimlerinden biri olan Antik Troia kentine sürüş gerçekleştirdi. Daha sonra güzergah, bundan 103 yıl önce 18 milletin katıldığı, tarihin en çetin mücadelelerinden biri olan, Cumhuriyeti'nin önsözünün yazıldığı Tarihi Gelibolu Yarımadası oldu.

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Pedallarını Çanakkale şehitleri için çevirdiler
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