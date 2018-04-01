‘Saltanatın Adımları’ büyüledi

Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun bu yıl 12'incisini düzenlediği 'Saltanatın Adımları Gayrı Dayanamam' adlı dans gösterisi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde seyirci ile buluştu. Toplam 280 dansçının sahne aldığı gösteri, Çanakkale Savaşı'nın 103'üncü yıldönümü münasebetiyle hazırlanan mizansen ile başladı. Duygusal anların yaşanmasına neden olan Çanakkale Savaşı mizanseninin ardından gösteride sırasıyla Bursa, Bilecik, Bitlis, Antalya, Artvin, Mardin ve Adana gibi şehirlere ait danslar sahnelendi. Salonu dolduran yaklaşık bin 500 kişi dans topluluğunu ayakta alkışladı.

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