TAD yeni başkanını seçti

Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi (TAD) Olağan Genel Kurul Toplantısı Kükürtlü Ramada Hotel'de gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan oylama ile Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi'nin yeni başkanı Sibel Gönülkırmaz oldu. Derneğin eski başkanı Hande Gençosman derneği daha iyi yerlere getireceğine inandığını söyleyerek başkanlık görevini Gönülkırmaz'a devretti. Derneğin yönetim kurulu üyeleri ise Filiz Yediler, Sedef Sezer, Nesrin Civan, Özlem Zıngır, Serap Mercan, Yasemin Mutlu, Seda İli Özkan, Sema Güzelkazaz, Hale Tanca Sivrioğlu, Sevim Dikici, Özlem Zıngır olarak belirlendi. Başkan Sibel Gönülkırmaz "Başarılı bir yönetimden devraldığım başkanlık görevini hep birlikte yepyeni projelerle taçlandırmaya devam edeceğiz" dedi.

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