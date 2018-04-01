Trafik sorununa ‘Çin modeli’ ile çözüm

ŞEHRİN trafik sıkıntısını en aza indirmeyi hedefleyen ve akıllı şehircilik uygulamalarına büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki akıllı trafik merkezlerinin yer aldığı şehirleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi Arge Şube Müdürü M. Kürşat Gürsoy, mühendisler Fatih İnkaya, Alper Bayrak ve Enes Altun, Hikvision Türkiye Ofisi ile birlikte Çin Halk Cumhuriyeti'nin Benxi şehrinde akıllı trafik merkezinde incelemelerle bulundu. Benxi Trafik Kontrol Merkezi Emniyet Amiri Bian Yong Xin'in de yer aldığı toplantıda, Hikvision mühendisleri, yakın geçmişte Hikvision ve trafik kontrol merkezi stratejik ortaklıkları ile kurulan 'big data platformu', 'plaka tanıma sistemi veri tabanı', 'sinyalizasyon kontrol sistemi' ve 'bulut depolama' çözümlerini anlatan bir sunum yapıldı. Heyetler, Çin'de en iyi akıllı trafik yönetim sisteminin uygulandığı Shenzhen şehri ve Hangzou'da sistemin sonuçları ve trafik yönetimine ilişkin gözlemlemede bulundu. Büyükşehir Belediyesi Arge Şube Müdürü M. Kürşat Gürsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın şehrin trafiğinin rahatlatılmasına çok önem verdiğini, akıllı şehircilik çalışmalarına Bursa'da her türlü desteğin sağlandığını söyledi. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin'de trafiğin nasıl kontrol edildiğini merak ettiklerini, birçok şehri analiz ettiklerini ve alanında uzman mühendisler ile birçok toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Gürsoy, Çin'den elde ettikleri verileri Bursa'nın trafiğinin rahatlamasında kullanmak istediklerini söyledi.

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