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Bin meyve fidanı toprakla buluştu

'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ‘Yaban Hayvanlarının Doğal Ortamlarında Desteklenmesi Eylem Planı’ çerçevesinde bin adet meyve fidanı toprakla buluştu.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:31
Bin meyve fidanı toprakla buluştu

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Belediye Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği ile birlikte orman havzalarına meyve fidanı dikildi. Orman Haftası münasebetiyle düzenlenen fidan dikiminde konuşan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, orman varlığını geliştirmeye yönelik yapılan bütün çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

Başkan Kurtulan, " Yeşili görmeyen gözler, göz zevkinden mahrumdur. Bin 742 kilometrekaresinin yüzde 60'ının ormanlarla kaplı olduğu bir bölgede yaşıyoruz. İlçemizin yeşil kalması ve bu sevginin gelecek nesillere aktarılması için gösterilen çabaları destekliyoruz. de hem halka dağıttıkları fidanlarla hem de kendi dikimleriyle yeşile olan bağlılığı pekiştiriyorlar. Orman varlığımızı koruyarak, geliştirmeye devam edeceğiz " dedi.

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Bin meyve fidanı toprakla buluştu
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