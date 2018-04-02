İzmit Belediyesi’nden bol dua alan hizmet

Kamu Hastaneleri Birliği ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında İzmit sınırları içinde ikamet eden, herhangi bir nedenle yatağa bağımlı hale gelmiş olan hastalara banyo, tıraş benzeri kişisel bakım hizmeti sunuluyor. Sosyal belediyecilik hizmetlerinin en önemli örneklerinden biri olan proje sayesinde hem yatağa bağlı vatandaşların hem de yakınlarının hayır duaları alınıyor.

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın talimatlarıyla Kasım 2014'te hayata geçirilen proje ile her ay 170 kişiye düzenli şekilde evde bakım hizmeti veriliyor. Proje kapsamında şimdiye kadar ulaşılan kişi sayısı ise 500'ü geçti.

Hizmet hakkında bilgi vererek Türkiye'de sağlık hizmetlerinin çağ atladığını belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Evde yatağa bağlı olan hastalarımızın kişisel bakıma ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Çünkü çoğu zaman bu hastalarımızın yıkanması bile sorun oluyor. Bazen tıraş olması, bazen tırnaklarının kesilmesi, hatta öyle oluyor ki, ev işlerinin de yapılması gerekiyor. Bu nedenle özel ekipler kurduk. Yaşlı ve hasta bakımıyla ilgili tecrübeli personellerimiz Sağlık Bakanlığı'nın ekipleriyle de koordineli olarak hasta ziyaretlerinde bulunuyor" dedi.

Ekiplerin sadece vatandaşların öz bakım ihtiyaçlarını karşılamadığına, yakınlarının psikolojilerine önemli katkı sağladığını da belirten Başkan Doğan, "Ekiplerimizin ev ziyaretleri sırasından hiç bir şey yapmasalar da hal hatır sormaları büyük anlam taşıyor. Yakınlarının psikolojileri ne kadar iyi olursa, onların yükleri ne kadar hafifletilirse bizim için büyük başarı. Şu anda yüzlerce hastaya evde bakım hizmeti sunuyoruz. Çalışmamız inanılmaz bir karşılık görüyor" diye konuştu.



Öte yandan evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, telefonla arayarak İzmit Belediyesinden detaylı bilgi alınabilecekleri kaydedildi.