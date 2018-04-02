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Kartepe’de engeller aşılıyor

engelli bir gencin daha yaşamını kolaylaştırmak için ’nde yaşadığı binanın girişine rampa yaptı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:13
Kartepe’de engeller aşılıyor

, ilçedeki engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çözüm odaklı çalışmalarına her gün bir yenisini ekliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'nde yaptığı yol düzenlemesi ve engelli rampası ile engelli bir gencin yaşamını daha kolaylaştırdı. Ekipler, engelli gencin eviinn girişinden yola çıkışı güzergahına 4,40 metre uzunluğunda 1,0 metre genişliğinde bir rampa yaptı.

Fizik tedavi için sokağa gerekli olan gencin yaşamını kolaylaştırmak için belediye ekipleri evin girişine yaptıkları engelli rampasını da monte etti. Engelli gencin ailesi, engellerin aşılmasında sağladığı destek için başta Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez olmak üzere belediye ekiplerine, teşekkür etti.

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Kartepe’de engeller aşılıyor
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