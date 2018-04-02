Köylü kadınları kanser hakkın bilgilendirildi

1-7 Nisan Kanser Haftası münasebetiyle Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinesinde Sepetçiler Mahallesi'nde köylü kadınlara kanser hakkında bilgiler verildi. Kadın sağlığı eğitimi projesi kapsamında şu ana kadar 77 bin kadına ulaşıldığı öğrenildi. Sunum öncesinde mahalle meydanında bulunan odun fırınında kadınlar tarafından yapılan pide ve lokumlar gelen misafirlere ikram edildi. Daha sonra Sepetçi Köyü Cami altı Toplantı Salonu'nda kadınlara kanser hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Proje hakklında bilgiler veren Hülya Aksoy, "Biz daha önce görev yaptığımız illerde de bu projeyi gerçekleştirdik. Kocaeli'de de Ekim ayı itibari ile başladık ve 671 bin kadına ulaşmayı hedefledik. Şu an itibari ile 77 bin kadına ulaşmış durumundayız. Projenin kapsamı özellikle kadını ilgilendiren kanser türleri arasında en sık görülen meme kanseri ve kanserin erken fark edilebilmesi. Bu konu ile ilgili videomuz var bunu izlettiriyoruz kadınlara. Onun haricinde rahim ağzı kanseri belirtileri, cinsel yol ile bulaşan hastalıklar, menapoz, sigaranın zararları, uyuşturucu bağımlılığı, kadına şiddet gibi kadını ilgilendiren belli konularda bilgilendirmeler yapıyoruz. Daha sonra da eğer uygun ortam oluşturabilirsek arzu eden kadına meme muayenesi ya da hastanelere yönlendiriyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Müzeyyen Çetin ise, "Kadınlarla ile ilgili güzel şeyler anlattılar. Allah hayırlı etsin. Köyümüze gelip bizi bilgilendirmeleri çok güzel. İnşallah hayırlı olur herkese. Kadınlarımız çok değerli. Bu proje de çok güzel bir proje" ifadelerini kullandı.

