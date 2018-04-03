Büyükşehir, Spor Şenliği’nde buluşuyor

Birimler arası Spor Şenliği, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç ve bowling branşlarında gerçekleştirilecek. Futbol müsabakaları Doğu Kışla açık halı sahasında, voleybol müsabakaları Vezirçiftliği Spor Salonu'nda, bowling müsabakaları bir AVM'nin bowling salonunda, basketbol müsabakaları 50. Yıl Spor Salonu'nda, masa tenisi ve satranç müsabakaları ise SEKASEM'de yapılacak. Spor Şenliği'ne, basketbolda 11, bowlingde 36, futbolda 31, masa tenisinde 14, satrançta 13 ve voleybolda 8 takım olmak üzere toplam 94 takım ve yaklaşık bin Büyükşehir Belediyesi çalışanı katılacak.

Spor Liginin fikstür çekimi ise geçtiğimiz Cuma günü yapıldı. Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç, Gençlik Eğitim Şube Müdürü Kemal Ceylan, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ile takım sorumluları katıldı. Kura çekimin ardından, takım sorumlularına maçların kurallarını anlatıldı.

