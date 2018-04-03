Yıldırım yollarına 500 bin ton asfalt

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son 4 yılda ilçe yollarına 500 bin ton asfalt döktü. İlçede kaldırımların bakım ve onarımını da yapan Yıldırım Belediyesi, 111 bin 637 metrekare parke taşı, 72 bin 958 metre bordür ve 12 bin 330 metrekare engelli taşı döşedi. Beton, parke ve bordür üretim tesisi ile Yıldırım Belediyesi kendi ihtiyacını karşılayarak önemli tasarruf sağladı.

Geleceğin Yıldırım'ını modern şehircilik kıstaslarına uygun olarak düzenlediklerini vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yollardaki bakım ve onarımın yanı sıra asfalt serim çalışmalarımızla modern ulaşım imkânını hemşehrilerimize sunuyoruz. Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra parke ve bordür uygulamalarıyla cadde ve sokaklarımızı kullanışlı bir hale getirdik. Ayrıca engelli kardeşlerimizi unutmadan ulaşımda kendileri için kolaylık sağlayan engelli taşı uygulaması ile kaldırımları onlar için uygun şekle dönüştürdük.Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaptığımız alt yapı çalışmalarını devam ettirerek ulaşım sorunu olmayan, rahat ve güvenilir yaya ve araç yollarıyla şehrimizin değerini artıracağız" dedi.

Beton, parke ve bordür üretim tesisinin yanı sıra asfalt üretim tesisi ile kendi ihtiyacını karşılayan bir belediye olarak önemli tasarruf kaydettiklerini hatırlatan Edebali, "İlçemizde yürüttüğümüz alt yapı çalışmalarında belediyemiz bünyesindeki beton parke ve bordür üretim tesisi ve asfalt üretim tesisi ile gereken malzeme ihtiyacını karşılayan, kendi kendine yeten bir yerel yönetim olarak önemli tasarruf sağlıyoruz. 10 bin 500 metrekarelik alana sahip yeni yerinde hizmet veren asfalt tesisimiz sayesinde asfalt serimleri ve yeni imar yollarıyla ilçemizde ulaşımı kesintisiz hale getiriyoruz. Gün geçtikçe Yıldırım'ı modern, yaşanabilir ve ideal şehir konumuna getiriyoruz" şeklinde görüşlerini ifade etti.

