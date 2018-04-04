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Başkan Yağcı, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Belediye Başkanı , çalışmaları kapsamında şehir merkezindeki vatandaş ve esnafı ziyaret etti.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 14:59
Başkan Yağcı, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Beraberinde; AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Giyim ve Mensucat Odası Başkanımız Haşim Balcı'nın da katıldığı ziyarette Bilecik Belediye Başkanı , esnafa hayırlı işler temennisini iletti. Vatandaş ve muhtarlarla Bilecik Belediyesi Sosyal Tesisleri Çay Bahçesinde çay içen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı; ''Esnafımızla ve vatandaşlarımızla selamlaştık ve hasbihal ettik. Bilecik'imiz her geçen gün büyüyüp gelişiyor, bizlerde esnafımızın yanında olarak çalışmalarımıza ilişkin onların görüş ve önerilerini aldık çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Sadece bugün için değil gelecek yıllar için de vatandaşlarımız ve esnafımızla güzel bir Bilecik için çalışıyoruz. Destekleri için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum'' İfadelerini kullandı.

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Başkan Yağcı, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
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