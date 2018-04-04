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Bozüyük’te Çocuk Sinemaları sona erdi

Bozüyük Belediye Başkanlığı tarafından çocukların hafta sonlarında güzel vakit geçirebilmeleri ve sinema keyfini yaşayabilmeleri amacı ile birbirinden keyifli çocuk sinemalarının gösterildiği Çocuk Sinemaları sona erdi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 15:02
Bozüyük’te Çocuk Sinemaları sona erdi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın çocuklara yarı yıl tatil hediyesi olarak gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören Çocuk Sinema Günleri vatandaşlardan gelen talepler üzerine hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri de devam etti. 6 hafta boyunca devam eden sinema etkinliğinde sevilen 11 çocuk filmi 2'şer gösterim ile çocuklarla buluştu. Birbirinden güzel, eğlenceli ve eğitici filmlerin gösterildiği "Bozüyük'te çocuk olmak çok güzel" sloganı ile sunulan filmleri çocuklar beğeni ile izledi. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 24 Şubat 2018 Cumartesi günü başlayan ve 1 Nisan 2018 Pazar günü itibari ile sona eren etkinlikte çocuklar; çocuk filmlerinin yanı sıra Çanakkale 1915 gibi dünyada eşine az rastlanır cinsten deniz ve kara muharebeleri ile eşsiz kahramanlıklara sahne olan, zaferin kanla yazıldığı, Kurtuluş savaşımızın dönüm noktalarından Çanakkale Savaşları'nın anlatıldığı eğitici ve öğretici tarihi bir filmi de izleme fırsatı buldular. Çocuk Sinemaları etkinliği Bozüyük'teki çocuklar için ücretsiz ve biletsiz olarak gerçekleştirildi.

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Bozüyük’te Çocuk Sinemaları sona erdi
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