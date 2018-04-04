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dünya çocuklarına ev sahipliği yapacak

40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 40 ülkeden 800 çocuğun bir hafta boyunca ’da ağırlanarak çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:29
Bursa dünya çocuklarına ev sahipliği yapacak

Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve geleneksel dünya çocukları buluşmasını sağlayacak şenlik 'nın ev sahipliğinde düzenlenirken, bu kez dünyaya Bursa'dan barış ve kardeşlik mesajları verilecek.Bursa Valiliği koordinatörlüğünde Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile katlılarıyla yapılacak etkinlikler 15-26 Nisan'da gerçekleşecek.

800 çocuğun yer alacağı şenliklerde kafilelerle birlikte 150 yabancı lider ve 30 civarında basın mensubu da Bursa'da ağırlanması planlanırken, "Fotoğraflarla 40. Yıl" adlı sergi de şenlik etkinlikleri içerisinde yer alacak. Öğrenciler festival yürüyüşü, halk konserleri, 23 Nisan Gala Gösterisi, ülke sokak gösterileri, çevre gezileri, spor ve oyun etkinlikleri ile kabullerine katılacak. Halkoyunları özel "" gösterisi ve şenlik pikniği gibi etkinliklerin yer alacağı 40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği çerçevesinde Bursa'da programlar gerçekleştirecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında 23. Nisan Şenliklerine değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğu ve heyecanını ifade ederken, Bursa'nın tanıtımı için de önemli olduğunu söyledi.

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Bursa dünya çocuklarına ev sahipliği yapacak
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