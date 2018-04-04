Kocaeli'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Körfez ve Dilovası ilçelerinde sigara kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu sabah saatlerinde 6 iş yerine eş zamanlı yapılan baskınlarda 258 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 36 bin 60 adet dolu makaron, 58 kilo tütün, 4 bin 400 adet boş makaron, 18 adet tütün sarma aleti ve doldurulan sigaraları paketlemek amacıyla kullanılan 59 bin 500 adet kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sine 3 bin 472 TL para cezası kesilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 2 kişinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.