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'de araç içinde erkek cesedi bulundu

'de bir önünde park etmiş araç içinde başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

DHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:08
Küçükçekmece'de araç içinde erkek cesedi bulundu

Olay sabah saatlerinde , 4. Cadde üzerinde meydana geldi. da çalışan servis minibüsü şoförleri araçlarını park ettiği alandaki bir araç içinde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Durumdan şüphelenen bir servis sürücüsü okulun güvenliklerine haber verdi. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekipleri araç içindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araç çevresine güvenlik şeridi çekilirken, olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve araçta incelemelerde bulundu Polis ekipleri yaptığı incelemelerde bu kişinin başından vurulduğunu ve araç içinde kovanlar olduğunu tespit etti. Aracın bagajında da engelli arabası olduğu görüldü.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından henüz ismi öğrenilemeyen kişinin cesedi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayın intihar olabileceği üzerinde dururken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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Küçükçekmece'de araç içinde erkek cesedi bulundu
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