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Milletvekili Eldemir’den Pazaryerliler Derneği’ne ziyaret

Milletvekili Halil Eldemir Bozüyük’teki Pazaryerliler Derneği’ni ziyaret etti.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 15:06
Milletvekili Eldemir’den Pazaryerliler Derneği’ne ziyaret

Milletvekili Halil Eldemir beraberindeki Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Başkanı Mesut Çetin, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Nizamettin Çam ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte Pazaryerliler Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Ali Şahinoğlu ve Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaret hoş sohbet ortamında gerçekleşti. Sıcak ve samimi sohbetlerin yapıldığı ziyarette Milletvekili Eldemir Bozüyük'e yapılacak olan hükümet yatırımları hakkında bilgi vererek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Ziyaretin sonunda Dernek Başkanı Şahinoğlu, Milletvekili Eldemir ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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Milletvekili Eldemir’den Pazaryerliler Derneği’ne ziyaret
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