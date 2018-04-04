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Nehirde kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor

’nın Karasu ilçesinde kaza sonrası Sakarya Nehri’nde kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:58
Nehirde kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde ikamet eden ve Nehrine dengesini kaybederek düşen (72) için arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Olay yerinde ve Sakarya Arama ve Kurtarma Derneği (SAKDER) ekiplerinin ortak çalışmasıyla devam eden aramalar neticesinde nehirde kaybolan yaşlı adamın kullandığı traktöre ulaşıldı. Vinç yardımıyla nehirden çıkartılan traktör nehir kenarına alındı.
Nehir akıntısının güçlü ve suyun bulanık olması arama çalışmalarını olumsuz yönde etkilerken, Osman Karakullukçu'nun bulunması için arama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

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Nehirde kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
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