Nehirde kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde ikamet eden ve Sakarya Nehrine dengesini kaybederek düşen Osman Karakullukçu (72) için arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Olay yerinde AFAD ve Sakarya Arama ve Kurtarma Derneği (SAKDER) ekiplerinin ortak çalışmasıyla devam eden aramalar neticesinde nehirde kaybolan yaşlı adamın kullandığı traktöre ulaşıldı. Vinç yardımıyla nehirden çıkartılan traktör nehir kenarına alındı.

Nehir akıntısının güçlü ve suyun bulanık olması arama çalışmalarını olumsuz yönde etkilerken, Osman Karakullukçu'nun bulunması için arama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.



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