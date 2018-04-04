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Öğrenciler, belediyenin evde bakım hizmetlerine eşlik edecek

’in Burhaniye ilçesinde, ve Teknik Anadolu Lisesi’nden iki gönüllü öğrenci, Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Yalnız Değilsiniz ekibiyle birlikte 5 hafta boyunca hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerini ziyaret ederek, evde bakım hizmeti alan ailelere yardımcı olacak.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:21
Öğrenciler, belediyenin evde bakım hizmetlerine eşlik edecek

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 'Meslek Liseliler Ailelerimizle Buluşuyor' projesi kapsamında, ve Teknik Anadolu Lisesi'nden gönüllü iki öğrencinin katılacağı 'Öğreniyorum Topluma Faydalı Oluyorum' proje çalışması için ile işbirliği yapılarak, bir protokol imzalandı.

Anlaşma uyarınca gönüllü öğrenciler, Sağlık Hizmetleri Öğretmenlerinin sorumluluğunda, belediyenin uzun yıllardır başarıyla sürdürdüğü Yalnız Değilsiniz projesine bağlı sağlık ekipleriyle birlikte evde bakım hizmeti alan vatandaşların evlerini ziyaret edecek. Hasta ve hasta yakınlarına sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıkılan proje kapsamında öğrenciler, hastalıklarla ilgili derslerde edindikleri bilgiler ışığında vatandaşları bilgilendirerek, onlara yardımcı olacak. Kişisel hijyen, el yıkama, obezite, yatak yarası bakımı, kanser, Hepatit B, diyabet, yatağa bağımlı hasta bakımı, öz bakım uygulamaları ve yaşamsal bulgular gibi konularda hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirmeyi amaçlayan öğrenciler, muhtemel sağlık problemlerini tespit ederek, hastaları ilgili birimlere yönlendirecek.

Burhaniye Belediyesi'nin 2017'de Gönüllü Torun Projesi'ni hayata geçirdiğini ve ilçede öğrenim gören gençlerle yaşlı, yalnız ve bakıma muhtaç vatandaşları buluşturduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz proje kapsamında, öğrencilerimiz, kimsesi olmayan, torun sevgisi yaşamak isteyen yaşlılarımızın evlerini ziyaret ederek, kimi zaman kahvelerini yapıp onlarla sohbet etmiş, kimi zaman bulaşıklarını yıkama, evlerini temizleme ve toplama konusunda onlara yardımcı olarak, destek olmuştu. Vatandaşlarımıza her konuda sahip çıkmaya ve yardıma ihtiyaç duyan Burhaniyelilere evlerinde sağlık, kişisel bakım ve ev temizliği konusunda yardımcı olmaya büyük gayret gösteriyoruz. Yaşlılarımıza moral verecek ve onları mutlu edecek her türlü desteği vermeye her zaman hazırız. Benzer bir projede belediyemizle işbirliği yapan okulumuzu ve sağlık hizmet öğretmenimiz Nuran Karaman'ı kutluyorum. Gönüllü öğrencilerimiz Gülay Ecem Meydanlı ve Ersin Can'ı da örnek davranışlarından ötürü tebrik ediyorum." dedi.

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