Sakarya'da halk otobüsü esnafına mutlu haber

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, Ocak ve Şubat aylarına ait 978 bin TL'lik desteklerin esnafın hesaplarına ulaştırıldığını belirterek, "Özel halk otobüsü esnafımıza ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemeleri devam ediyor. Bu kapsamda 2018 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait 978 bin TL'lik destekler esnafımızın hesaplarına ulaştı. Hayırlı olsun" dedi.

Pistil, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca düzenlenen mevzuat çerçevesinde 65 yaş üstü engelli, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz seyahat hakkı tanınıyor ve taşıma hizmetlerine karşılık destekler veriliyor. 2017 yılı rakamlarını daha önce paylaşmıştık. 2018 yılına ait Ocak ve Şubat aylarının ödemeleri de esnaflarımızın hesaplarına ulaştı. Ocak ayı için 489 bin 750 TL, Şubat ayı için ise 488 bin 250 TL ödeme gerçekleştirildi. Bakanlığımız konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de belirlenen takvim kapsamında esnafımıza destekleri ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Ocak ve Şubat aylarına ait desteklerin esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

