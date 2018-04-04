Yakalanan at sahibine teslim edildi

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostları olan hayvanlara hizmet vermeye devam ediyor. Bilecik ve bölgesindeki örnek tesislerden olan Bilecik Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına birçok alanda hizmet verirken, yaralı olanların da sağlığına kavuşmasını sağlıyor. Geçtiğimiz hafta şehir merkezinden 30 kilometre uzaklıkta yaralı bulunan köpeği tedavi eden Bilecik Veterinerlik Müdürlüğü çalışanları bu kez Cennet Vadisinde yol boyunda bulunan atı yakalayarak, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.Burada yapılan kontrolün ardından herhangi bir tedaviye ihtiyacı olmayan at, sahibine teslim edildi.

Hekim Nedret Avcı, gerçekleştirilen çalışma hakkında verdiği bilgide; Bilecik Belediyesi olarak can dostlarının yardımına koşmaya çalıştıklarını belirterek, "Şehir merkezinin dışında Cennet Vadisi mevkisinde sahipsiz bir atın olduğu ihbarını alan ekiplerimiz, orada bulunan atı yakalayarak, barınağımıza getirdiler. Burada gerekli kontrolleri yaptığımız atı bir gün ağırladıktan sonra sahibine teslim ettik. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve müdürlüğümüz olarak bu tür vakalar da vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıyoruz'' ifadelerini kullandı.