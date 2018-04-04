Yaralı leyleğe öğretmen çift sahip çıktı.

İznik ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi'nde yaşayan ve Çakırca İlköğretim Okulunda öğretmenlik yapan Soner-İnci Sarıhan çifti, zeytin ağaçlarının arasında dolaştığı sırada yaralı halde leylek buldu. Çamurlu arazide uzun süre leyleği yakalamak için uğraşan çift, yaralı leyleğin bitkinliğini fırsat bilerek yakalamayı başardı. Milli Parklar ve Doğa Koruma Bölge Müdürlüğünden yardım isteyen Sarıhan çifti, kanadında yanık ve ayağında kırık olduğunu belirlenen leyleği bir gece evlerinin banyosunda misafir ederken, leyleği evin küçük oğlu Tibet Çınar da elleriyle besledi.

Eve gelen İznik Orman İşletme Şefi Hakan Dönmez tarafından alınan yaralı leylek Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesi veterinerlerine gönderildi. Yetkililer yaralı leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından gerekli görüldüğü takdirde Karacabey Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yada Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderileceği, iyileşmesinin ardından da doğaya salınacağı bildirildi.

