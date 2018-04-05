2018 Troya Yılı’nda Buse Aygün’den uluslararası başarı

Çanakkale'nin milli sporcusu Buse Aygün, Mısır'ın Sharm El Sheikh şehrinde 31 Mart tarihinde yapılan Avrupa ve Afrika ülkelerinin milli sporcularının katıldığı ATU Sprint Triatlon Afrika Şampiyonası'nda 3. olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. GESTAŞ Deniz Ulaşım sponsorluğunda mücadele eden, 2018 Troya Yılı'nda madalyalar kazanmaya ve Çanakkale'nin ismini dünyada duyurmaya devam eden Buse Aygün, desteklerinden dolayı GESTAŞ'a ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'ya teşekkürlerini iletti.

Buse Aygün, yaptığı açıklamada "2018 Troya Yılı'nda Çanakkaleli milli bir sporcu olarak şehrimin, ülkemin adını dünya çapında duyurmak, Afrika Şampiyonası'nda ülkemi başarıyla temsil edip madalya ile dönmek benim için büyük bir gurur kaynağı. 2017 yılındaki Balkan şampiyonluğumun ardından çalışmalarım hızlandı. Bana çalışmalarımda destek olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Gençlik Spor Müdürlüğü'ne, atletizm antrenörüme, sponsorum GESTAŞ'a çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde daha büyük başarılara ulaşacağıma inanıyorum. Hedefim 2020 yılında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'dır. Kazandığım bu madalyayı kahramanlar diyarı Çanakkale'mizde yatan şehitlerimize ve tüm şehitlerimize armağan ediyorum" dedi.

Buse Aygün, kariyerinde Balkan Şampiyonluğu, 5 branşta Türkiye Şampiyonluğu, 3 kez Çanakkale Boğazı Yüzme yarışı şampiyonluğu ve sayısız maraton dereceleri elde etti. 2017 yılında yurt dışında katıldığı 6 ülkede ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcumuz, 2018'de Troya Yılı'nda GESTAŞ sponsorluğunda yine uluslararası arenada madalya mücadelesi verecek.