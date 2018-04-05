Avukatlar Günü Çanakkale'de kutlandı

Çanakkale'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleşti. Törene, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Adnan Güler, Çanakkale Barosu Başkanı Bülent Şarlan ve avukatlar katıldı.

Törende ilk olarak Çanakkale Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Daha sonra Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Ardından törened konuşan Baro Başkanı Bülent Şarlan, "Bugün 5 Nisan, Avukatlar Günü, Avukatlar, Avukatlar, Kimdir Avukat, Avukatlar, Adaletin bekçisidir. Avukatlar, Hukukun emekçisidir. Avukatlar, Yargının kurucu unsuru, Avukatlar, Halkın yargıdaki gücüdür. Avukatlar, Hukukun üstünlüğünün garantisidir. Avukatlar, Kamunun vicdanıdır, Demokrasinin, Hukuk Devletinin teminatıdır. Bizler, bağımlı yargının, bağımlı adalet doğuracağına inanırız. Avukatlar, Atatürk ilkelerine, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine bağlıdır. Bunun için bizler bu ülkenin bağımsız avukatlarıyız. Biz Avukatlar,Herkes için adalet diye haykırırız.Gün olur kumpaslara uğrayanlar için, gün olur hakkı yenilenler için haykırırız. Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz hatta karşılaşmadığımız insanlar için haykırırız. Demokrasiyi yüceltmek için haykırırız. Güçler ayrılığı için haykırırız. Silahların eşitliği için haykırırız. Bağımsız, tarafsız, hesap veren, güven veren ideal hukuk sistemi için haykırırız. İnsan hak ve özgürlüklerini geliştirmek için haykırırız. Bizleri sadece mahkeme salonlarında, bürolarımızda görmezsiniz. Biz karakollardayız, biz adliyelerdeyiz, biz mahkemelerdeyiz. Biz hakları yenilenler neredeyse oradayız. Biz Avukatlar her yerdeyiz. Türkiye'nin gerçekten bir hukuk devleti olmasını diliyorum. Savunmanın sorunlarının bitmesini arzu ediyorum. Avukatlığın hak ettiği saygınlığa kavuştuğu günleri görebilmeyi temenni ediyorum. Hukukun, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının, bağımsız ve siyasallıktan uzak, adil yargılanmanın, demokrasinin ve sağduyunun egemen olmasını diliyorum. Herkes için Adalet, Adalet için Avukat diyor, 5 Nisan Avukatlar Günümüzü kutluyorum" dedi.

Tören, Atatürk Anıtı önünde toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.