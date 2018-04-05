Başkan Kuzu’dan Avukatlar Günü mesajı

Başkan Kuzu mesajında; "Hukuk devleti anlayışı ile adaletin sağlanması, bir devletin vatandaşlarının güvenli, huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmelerinin asli unsurlarındandır. Herkes tarafından kabul edilir bir gerçekliktir ki; bir ülke ancak hukuk devleti olarak, ülkesi topraklarında adaletin hükmetmesiyle gelişebilir, kalkınabilir. Hukuk devleti ilkesinin temel taşlarından biri olan; yargılamanın asli unsurunu teşkil eden, birey hak ve özgürlüklerinin kullanılması ve savunulmasında vatandaşlarımızı bilgilendiren, yönlendiren onlara yardımcı olarak bir kamu hizmeti görevi yapan Çan'da ve güzel ülkemizin her bir köşesinde görev yapan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar, başarı dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.

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