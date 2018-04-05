Bursa Büyükşehir Belediyespor kupaya yakın

Melina Merkouri Rentis Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-17 geçmeyi bilen Büyükşehir Belediyespor, maçın ikinci setinde uzun süre farkı açsa da Olympiacos SFP takımı tecrübeli smaçları Goita ve Hippe ile skoru 23-23'e götürdü. Setin son bölümlerinde hata yapmayan yeşil-beyazlılar, bu seti de 25-23 önde tamamlayarak skoru 2-0'a getirdi.

Maçın üçüncü setinde Yunanistan temsilcisi Olympiacos SFP, taraftarının yoğun desteğini arkasına alarak hücumda etkili oldu. Oyun kurgusundan tamamen kopan Büyükşehir Belediyespor, rakibin hücumlarına cevap veremedi ve bu seti ev sahibi ekip 25-7 ile geçerek skoru 2-1'e getirdi. Büyükşehir Belediyespor'un uzun süre önde götürdüğü dördüncü setten galip ayrılan taraf, 25-18 ile Yunanistan temsilcisi oldu. Olympiacos SFP; durumu 2-2'ye getirerek, maçı tie-break setine taşıdı.

Çekişmeli geçen tie-break setinde, gülen taraf 15-13 ile Büyükşehir Belediyespor oldu. Yeşil beyazlılar, maçı 3-2 kazanmayı bildi. Alınan sonucun ardından CEV Challenge Kupası'nı üçüncü kez müzesine götürme adına büyük avantaj sağlayan Büyükşehir Belediyespor, maçın rövanşını 11 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynayacak.