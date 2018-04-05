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'de 17 kaçak göçmen yakalandı

'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 17 yabancı uyruklu göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 11:48
Çanakkale'de 17 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri saat 08.00 sıralarında Babakale Burnu 1 mil açıklarında bir grubun fiber tekneyle Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik 'TCSG 109' Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 17 kişi yakalandı.

TCSG 109 Botuyla Küçükkuyu açıklarına getirilen göçmenler daha sonra 'KB 4301' Botuyla Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik karakoluna taşındı. Yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Çanakkale'de 17 kaçak göçmen yakalandı
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