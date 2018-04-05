Kitap getirene ücretsiz fön

Kuaför Cemile Kırgız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990 yılından bu yana kuaförlük yaptığını söyledi.

Çanakkale merkez ve Çan'da iki iş yeri bulunduğunu ifade eden Kırgız, geçen hafta bir kampanya başlattıklarını anlattı.

Kampanyaya kitap bağışında bulunanların saçlarına ücretsiz fön çektiğini belirten Kırgız, şunları kaydetti:

"Birkaç hafta önce Çan'da oturan engelli bir arkadaşımızın, sadece kitap okuyarak hayatına devam ettiğini öğrendik. Kitapla mutlu oluyor ama maddi imkansızlıklar nedeniyle en iyi arkadaşına istediği ölçüde ulaşamıyor. Kendisine kitap desteği verirken bunu neden çoğaltmayalım dedik. Saça dokunurken gönüllere de dokunmak, çocuklarımız ve engelli kardeşlerimize daha faydalı olmayı hedefledik. Müşterilerimizden, dünya klasikleri, roman, kişisel gelişim kitapları istiyoruz. Bunun karşılığında biz de onlara fön hediye ediyoruz. Amacımız gönülden gönüle ulaşmak. Çocuklarımıza ve engellilerimize destek olmak. Müşterilerimiz de bize destek çıktı ve daha ilk haftadan birçok kitap geldi. Hedefimiz bin kitap toplamak."

Kırgız, bu çalışmayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığını belirterek, "Bir haftada 200 kitaba ulaştık. Sayı bine ulaştığında kuaför salonunda bir kütüphane oluşturacağız. Buradaki kitapları, imkanı olmadığı için satın alamayacak durumdaki çocuklar ve engellilere ulaştıracağız." dedi.

-MÜŞTERİLER KAMPANYADAN MEMNUN

Kampanyaya destek veren Çiğdem Orhangazi ise çocuklar ve engelliler için yapılan bu etkinliğe destek vermekten mutlu olduğunu ifade etti.

Münevver Abacıoğlu da kuaförünün böyle bir etkinlikte yer almasının kendilerini çok mutlu ettiğini, bu tür projelere her zaman destek vereceklerini ve bunlarınsayısının artması gerektiğini dile getirdi.