Nilüfer Belediye Meclisi’nden faaliyet raporuna onay

Nilüfer Belediye Meclisi, nisan ayı meclis toplantısını yaptı. Encümen ve ihtisas komisyonlarının belirlendiği meclis toplantısında, Nilüfer Belediyesi'nin 2017 yılı faaliyet raporu da oylamaya sunuldu. Oyalama öncesinde Başkan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi'nin 2017 yılı faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Nilüfer'in 50 yılını planladıklarının altını çizen Bozbey, "Biz göreve geldiğimiz 1999 yılında şehrin bugünlerinin ve yarınlarının hikayesini yazdık. O hikayeyi gerçekleştiriyoruz ve bu yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu hikaye bitmedi, sonlanmayacak da. Nilüferle ilgili yazacak çok satırlarımız, paragraflarımız var. Bu hikaye; her siyasi partiden, belediyelerden, resmi kurumlardan Nilüfer'e gelip inceledikleri, sadece Türkiye'den değil, yurt dışından dahi örnek alınan bir hikâye. En son Çin'den üniversite dekanı ve yardımcısı bilim insanları kurumumuza gelerek, projelerimizi inceledi. Biz, bugünden yarına düşünmüyoruz, 2019'da, 2020 yılında yapacağımız projeleri ve hatta biz bu kentin 50 yılını planlıyoruz" diye konuştu.

Bozbey, "2017 yılında Büyükbalıklı ve Çalı'da Kadın ve Çocuk Akademisi açarak, kadınların ve çocukların sosyal yaşamda daha aktif rol alması doğrultusundaki hedeflerimizi somutlaştırdık. Çalı'da açtığımız akademi, Avustralya'dan hibe desteğiyle hizmete sunuldu. Herkesin ücretsiz yararlandığı bu akademilerin sayısını artırmak istiyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde sosyal yaşama katılımı artırmak amacındayız" dedi.

Bozbey, çocukları bilim ve teknoloji ile buluşturarak, yeni ürünler tasarlamaları ve üretmeleri, yenilikçi düşüncelerini kullanabilmeleri maksadıyla 2017 yılında, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda "Kendin Yap Bilim ve Teknoloji Karavanı"nın da hizmete sunulduğunu söyledi.

Mustafa Bozbey, Türkiye'ye örnek proje olan 'Başkan Burada' karavanıyla her hafta cuma günü farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürdüklerini belirterek şöyle devam etti: "2017 yılında, 'Başkan Burada' karavanında bin 360 vatandaşımızla görüşme gerçekleştirdik. Demokrasi ve katılımcılık anlayışımız doğrultusunda çok önemsediğimiz projelerden biri olan 'Başkan Burada', vatandaşlarımızla birlikte her şeyi yerinde görmek, tespit etmek ve çözüm bulmak olanağını bizlere sağlıyor. Bu proje de o nedenle sürdürülebilir çalışmalarımız arasında yerini alıyor."

"Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak da en önemli görevlerimiz arasında" diyen Bozbey, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü arasında 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde Gölyazı'da gerçekleştirilen kazılarda önemli bir aşamaya ulaşıldı. 2017'nin en heyecan verici haberi de bu kazılardan geldi. Çalışmalar ortaya koydu ki, Gölyazı'nın tarihi, bilinenin aksine 2500 yıl öncesine değil, 2700 yıl öncesine dayanıyor. Şimdi hedefimiz, Gölyazı Nekropol Alanı ve Kız Ada'da sürdürülen çalışmaların buluntularını sergileyeceğimiz bir Müze Park oluşturmak yönünde. Nilüfer Belediyesi olarak, Gölyazı'nın dünya turizm ve kültür duraklarında önemli yere sahip olacağına inanıyoruz" dedi.

"BİSİKLET YOLU 149 KİLOMETREYE ULAŞTI"

Nilüfer'de bisiklet yolu uzunluğunun 2017 yılında 149 kilometreye ulaştığının altını çizen Bozbey, Kaykay Parkı, 23 Nisan Parkı ve Koşu Yolu, Kızılcıklı Mahallesi Parkı ve Koşu Yolu gibi yeni parkların açılışının yapıldığını, park sayısının da 261'e çıktığını, kente kazandırılan 5 adet daha koşu yolu ile çevre yaşam adına çalışmalarını güçlendirdiklerini belirtti.

2017 yılında Türkiye'nin en donanımlı ve proje anlamında da ilk olan Beşevler Cimnastik Salonu'nu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle hizmete açtıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Bu açılış aynı zamanda, Bursa'da artistik cimnastik dalında tam 16 yıl aradan sonra düzenlenen ilk karşılaşmalara da ev sahipliği yaptı" dedi.

Eğitime 1999 yılından itibaren ayrı bir önem verdiklerini belirten Başkan Bozbey, "Eğitim şehri Nilüfer'de okullara derslik, bakım onarım ve çevre düzenlemesi desteğinde bulunduk. 2017 yılında bu konudaki çalışmalarımız kapsamında Gökçe Mahallesi İlkokulu'na anasınıfı kazandırdık" şeklinde konuştu.

2017 yılında Bursa'ya kazandırılan en önemli hizmetlerden birinin Nilüfer Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi olduğunu hatırlatan Mustafa Bozbey, "17 Ağustos Marmara Depremi'nin 18. yıl dönümünde törenle hizmete açtığımız bu merkezde, olası bir afette kentin koordinasyonu sağlanacak. Fethiye Mahallesi'nde hizmete sunduğumuz 3 katlı tam donanımlı merkez, afet ve acil durumlarda tüm olayların takibi ve gerektiğinde müdahaleler için kullanılacak" dedi.

Derneklerin önemli gereksinimini karşılayan Karaman Sosyal Yaşam Alanı'nı da Nilüfer'e kazandırdıklarını belirten Bozbey, "Karaman Dernekler Yerleşkesi, 47 dernek ofisi, yaklaşık 450 posta kutusu, çeşitli boyutlarda 12 toplantı odası ile Bursa'da sivil toplumun hizmetine sunuluyor. Bu modern yapıda ayrıca otopark ve pazar yeri var" dedi.

Bozbey, "Şehre yaptığımız önemli bir katkı da Şiir Kulesi oldu. Yılın 365 günü, saat tam 14.00'de şiir okunan bu kule, inanıyorum ki Nilüfer'in simgelerinden biri olarak yerini alacaktır" diye konuştu.

"Festivaller, konserler bu halkın hakkıdır" diyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Şiir dinletileri, organizasyonlar bu insanların hakkıdır. Biz önce insan diyoruz. Yıllardır belediyelerde hep asfalt konuşulurdu. 2004'e geldiğimizde bizi eleştirdiler; sonra bir baktık ki 'Biz de yapacağız' demeye başladılar. Kültür ve sanat bizim ana hedeflerimizdendir. Bunlar insana dairdir ve insanın ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetlerdir" ifadesini kullandı.

2017 yılını dolu dolu geçirdiklerini belirten Bozbey, "Çalışmalarımız yine ödüllerle taçlandı. Özellikle katıldığımız uluslararası projeler, kardeş şehirlerle kurduğumuz iyi ilişkiler ile sosyal, kültürel ve sportif çalışmalarımız Avrupa Konseyi tarafından 2017'de 'Avrupa Şeref Bayrağı' ile onurlandırıldı" şeklinde konuştu.

Başkan Bozbey, konuşmasının ardından Nilüfer Belediyesi'nin 2017 yılı faaliyet raporunun oylanması için makamını Meclis Başkan Vekili Nilgün Berk'e devretti.

Nilüfer Belediye Meclisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Turgay Erdem ile Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Sözcüsü İsmail Hakkı Kavurmacı'nın da yaptığı değerlendirmelerin ardından Meclis Başkan Vekili Nilgün Berk, faaliyet raporunu oylamaya sundu. Rapor oy çokluğuyla kabul edildi.