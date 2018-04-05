Öğrenciler gelecek ve teknolojiyi tartıştı

Özel Teknoloji Fen Okulları, belli kalıplar içerisinde ilerleyen eğitim anlayışı yerine daha etkin, teknoloji tabanlı ve öğrenciye özel öğrenme modelleri ile dikkat çekiyor. 'Gelecek ve Teknoloji' isimli söyleşinin konuğu olan Prof. Dr. Nurettin Acır, teknolojinin her alanda hayatımızda yeri olduğuna dikkat çekti. Ekonomi ve sanayiyi geliştirecek her şeyin teknolojiyle olabileceğini ifade eden Acır, "30-40 sene önce telefonlar, bilgisayarlar bu kadar yaygın değildi. Şimdi ise insanlar internet bağımlısı haline geldi. Teknoloji sayesinde insanlara nükleer enerji, nükleer tıp ve nükleer tomografi yöntemleri ile yeni olanaklar sağlandı. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için ailelerimizden ve okullarımızdan aldığımız bilgi birikimini birleştirerek yüksek teknolojik ürünleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Teknoloji anlamında dünyada söz sahibi ülkeler arasında olabiliriz. Matematiği severek iyi bir tasarımcı, fen ve teknolojiyi severek iyi bir doktor olabiliriz. Sanat ile de bilişsel olarak düşünce yapımızı ve iletişim kurma yeteneğimizi geliştirebiliriz" dedi.

Öğrencilerden gelen 'Yapay zeka dost mu düşman mı?' sorusu üzerine, üniversite de üzerinde çalıştıkları projelerden örnekler vererek açıklamada bulunan Prof. Dr. Acır,"Sanayi parçası üreten firmalar, oluşacak aksaklıkları önceden bilerek buna göre önlem almak ya da planlama yapmak isterler ki bunu da yapay zeka ile yapmak mümkündür. Diyerek doğru yönde kullanılması durumunda teknolojinin faydalıdır. Türkçe'yi doğru konuşmak, erdemli olmak ve sevgiyi beslemek önemlidir. Bu 3'ünü yapabilirsek Türkiye'nin gelişmesine hizmet etmiş oluruz. Gelecek bizim elimizde, ne kadar çok çalışırsak gelecek o kadar istediğimiz gibi şekillenir. Az çalışmamız ise, başkalarının oluşturduğu dünyada bize sundukları ile yetinmek durumunda kalmamıza yol açar" şeklinde konuştu.