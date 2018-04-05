Sağlıklı yaşamak için 10 altın kural

Medicana Bursa Hastanesi Beslenme Ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli, doğru bir beslenme düzeni oluşturmak için 10 altın kural tavsiye etti. Ciğerli, "Uyandığınızda, 1 saat içinde kahvaltı yapın. Güne enerji dolu başlamanın ve zinde bitirmenin yolunun iyi bir kahvaltıdan geçer. Sabah uyandıktan sonra, 1 saat içinde kahvaltı yapın. Peynir, domates, salatalık, zeytin, az yağda pişirilmiş yumurta, kepek veya çavdar ekmeğinden oluşan güçlü bir kahvaltı ile güne başlayın. Öğle ve akşam öğünlerinde beyaz et tüketin. Öğle ve akşam yemeklerinde, tavuk, hindi, balık gibi beyaz et tüketmeyi tercih edin. Yemekleri, aşırı yağlı ve tuzlu pişirmemeye özen gösterin. Haftada en az iki günde mutlaka balık tüketmeye özen gösterin. Her gün en az iki porsiyon sebze ve üç porsiyon meyve yiyin. Mevsimine uygun taze sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin. Meyveleri, sıkarak suyunu içmek yerine, sadece meyve olarak tüketmeye dikkat edin. Öğle ve akşam yemeğinde, sebze yemeği ve salata ana yemeklerinizin yanına mutlaka eşlik etsin. Her gün en az 1 kase tam tahıl ve baklagil tüketmeye özen gösterin. Tam tahıllı besin tüketiminin, erken ölüm oranını yüzde 15 ile yüzde 25 oranında azalttığı düşünülmektedir. Aynı zamanda soya fasulyesi, nohut, mercimek gibi baklagiller lif açısından zengindir. Her gün en az 1/3 kase kabuklu yemiş tüketin. Ham kuruyemiş tercih edin. Her gün, bir avuç çiğ badem veya çiğ fındık sağlık için yararlıdır. Aynı zamanda, bol baharat tüketin. Zencefil, kurkumin ve sarımsak tüketmeye özen gösterin" dedi.

Ciğerli, "Omega-3 içeren takviye gıdalar alın. Temel yağ asitleri olan omega-3, vücudumuzda üretilmediği için, mutlaka besinler ile alınmak zorundadır. Yeterli miktarda alınmadığı taktirde, kardiyovasküler (dolaşım sistemi) sistemi bozukluğu başta olmak üzere, diğer hastalıkları beraberinde getirecektir. Mevsimine göre balık çeşitleri, su yosunu ve balık yağlarında bulunan omega-3 tüketmeye özen gösterin. En az 4 fincan çay için. Çay, kandaki kolesterolü düşürmeye, arteriyel plakları azaltmaya, kan damar fonksiyonunu geliştirmeye ve lipit oksidasyonunu azaltmaya yardımcı olabilir. Kahve tüketecekseniz, kafeini azaltılmış çeşitlerini için. Et, işlenmiş gıda, trans yağlar ve süt ürünlerini sınırlandırın. Yüksek miktarlarda et ve trans yağ, kandaki kolesterol için zararlıdır. Trans yağlar, işlenmiş gıda ve süt ürünleri ile ilgili olarak ise, kolesterolünüz kontrol altında tutmak adına bu besinlere fazla rağbet etmeyin. Diyet yerine, egzersizle desteklenen bir beslenme sistemi oluşturun. Vücudumuzun karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. Mesela sadece protein ürünlerinin alındığı protein diyeti yaparak vücudun işleyişini bozmamaya özen gösterin. Diğer taraftan, haftada direnç çalışması, kondisyon ve esneme egzersizlerinin karışımı olarak en az 5 saat egzersiz yapın. Sigara ve alkol tüketmeyin. Sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmeyi istiyorsanız, kesinlikle sigara ve içki içmeyin" diye tavsiyelerde bulundu.