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’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 16:31
Çanakkale’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bugün saat 12.00 sıralarında Ayvacık yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, İzmir istikametinden istikametine gitmekte olan Hikmet Karaman idaresindeki 10 HK 308 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir sebeple yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü Hikmet Karaman ve yolcu Hasan Sinan Sezek kazayı yaralı olarak atlatırken, otomobilin arka koltuğunda oturan araç sürücüsü Hikmet Karaman'ın eşi Ayşe Karaman olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şarampole yuvarlanan araç ise çekici marifetiyle kurtarıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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Çanakkale’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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