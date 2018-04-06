Kartepe’de ‘Okur Yazar Buluşmaları’ devam ediyor

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü 'Kütüphaneler Haftası' sebebiyle Yazar Ayşe Gül Kara Zorlu'nun konuk olduğu bir söyleşi düzenledi. Söyleşide Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz yer aldı. Şakrak isimli kitabını çocuklar için imzalayan Ayşe Gül Kara Zorlu, çocuklarla sohbet ederek sorularını yanıtladı. Çocuklar kitabın kahramanı Şakrak ve Kartepeli çocukların dostu Karcan ile eğlenceli vakit geçirdi. Ayrıca programda Şakrak isimli kitabın çizgi filmide gösterildi.

Programdaki konuşmasında Kitap okuma alışkanlığının kazanılması için çalıştıklarını belirten Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, "Küçük yaşlarda kitap okuma alışkanlığı kazanmak oldukça önemli. Bu alışkanlığı kazanmanız ve kitapları sevmeniz için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sizleri daha çok yazarla bir araya getirmeye devam edeceğiz. Kendi kültürümüzü ve kahramanlarımızı öğrenecek, geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Bu bağlamda bol bol okuyun ve farklı kütüphaneleri gidin" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalar için Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkür eden Yazar Ayşe Gül Kara Zorlu, "Yapılan işleri oldukça başarılı buluyorum. Salonda ki atmosfer, çocukların coşkusu harika, Başkan Üzülmez'i ve ekibini yürekten tebrik ediyorum" dedi.