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Lapseki'de 'Sağlıklı Yaşam Aracı' stant açtı

'nin Lapseki ilçesinde '1-7 Nisan Kanser Haftası' dolayısyla devlet hastanesi bahçesine sağlıklı yaşam aracı standı açıldı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 10:52
Lapseki'de 'Sağlıklı Yaşam Aracı' stant açtı

Lapseki2de '1 - 7 Nisan Kanser Haftası' dolayısıyla devlet hastanesi bahçesine sağlıklı yaşam aracı standı açıldı. Hastane müdürlüğünden edinilen bilgide,"Kanserle mücadelede en etkili yöntemin farkındalık olduğu ana fikriyle, hastanemiz bahçesine kurulan sağlıklı yaşam aracından hastalarımıza, kanserde erken tanı ve başvuru merkezleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Lapseki İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, ayrıca ücretsiz Gaitada Gizli Kan testi dağıtılarak kolon kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi" ifadelerine yer verildi. Sağlık personeli ayrıca vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıttı.

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Lapseki'de 'Sağlıklı Yaşam Aracı' stant açtı
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