Maltepe Sosyal Tesisleri’nde sona doğru

Maltepe Sosyal Tesisleri'ninde devam eden çalışamalar hakkında açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 35 dönümlük arazi üzerinde hayata geçirilen tesiste yapım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu aktararak, "Şehrimizin yeni buluşma noktası olacak Maltepe Park'ta tarihi kulede çalışamalar devam ediyor. İnşallah şehrin simgelerinden sayılacak bir yapı inşa edeceğiz. Projemizin içerisinde zengin sosyal donatı alanları yer alıyor. Çocuklarımız için tasarladığımız oyun alanlarındaki işlemlerimizi tamamladık. Kafeterya kısmımızda ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tesislerimizin içerisinde bulunan 37 yıllık kuleyi de muhafaza edecek, şehrimiz için keyifli bir seyir terası haline dönüştüreceğiz" dedi.

Başkan Toçoğlu, "Maltepe Park'ın içerisinde yer alan tarihi su depolama kulesini proje kapsamında en iyi şekilde değerlendireceğiz. Kule'nin iç ve dış tasarımı için mimar arkadaşlarımız titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. İnanıyorum ki çok özgün bir çalışma ortaya çıkartacağız. Projenin sosyal anlamda da şehre büyük bir katkı sunacağını da söylemeliyim. İnşallah şehrin simgelerinden sayılacak bir yapı inşa edeceğiz. Kısa süre içerisinde de açılışını gerçekleştireceğimiz Maltepe Park hem bölgede yaşayan hemşerilerimiz hem de şehrimiz için keyifli vakitlerin geçirildiği adres olacak. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.