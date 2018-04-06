SAÜ rektörlüğüne vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın göreve başladı

SAÜ rektörlüğüne vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın yaptığı açıklamada, Sakarya Üniversitesi gibi büyük bir camiada görev yapmaktan duyduğu memnuniyet dile getirerek, "Sakarya Üniversitesi'nde uzun yıllar yönetici olarak görev yaptım. Bana tevdi edilen bu yeni görevimi de layıkıyla yerine getirme gayreti içinde olacağım" dedi.

Rektörlük görevini devreden Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Sakarya Üniversitesi'ni Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri arasına sokmak için yıllarca birlikte çalıştıklarını ifade ederek Prof. Dr. Yalçın'a görevinde başarılar diledi. Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına seçilmesinin ardından, YÖK tarafından Sakarya Üniversitesi'ne 4 Nisan tarihi itibariyle rektör vekili olarak atanmıştı. Daha önce Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü başkanlığı, Sakarya Meslek Yüksekokulu müdürlüğü ve Mühendislik Fakültesi dekanlığı görevlerini yapan Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, 2010 yılından bu yana Sakarya Üniversitesi rektör yardımcılığı görevini yürütmekteydi.