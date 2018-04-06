SAÜ'de dokuma tasarımı sergisi açıldı

Sergide bulunan eserler, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı Kilim Anasanat Dalı Yüksek Lisans öğrencilerinin Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Didem Atiş'in derslerinde yaptıkları çalışmalardan oluşuyor. Dokuma Tasarımı sergisinde sergilenen özgün eserler, Seda Alemdaroğlu, Zeynep Tuti Karaman, Gizem Çolpan, Gülderen Şehribanoğulları ve Sibel Algül'ün 2013-2017 yılları arasında Kirkitli Dokumalarda Motif ve Kirkitli Dokumalarda Motif-Sembol İlişkisi derslerinde, bir kavram veya Anadolu Kirkitli dokumalarında kullanılan bir motiften çıkışla nasıl çağdaş dokuma tasarımı yapıldığını sorguluyor.

Dersler kapsamında seçilen kavram ve motifler hakkında bilgi veren Prof. Didem Atiş, "Eserlerin felsefesi, mitolojik, dini temelleri yazınsal ve görsel olarak araştırıldıktan sonra sırasıyla eskiz, tasarım, renk denemeleri yapılıyor. Son olarak da 35'e 50 santimetre boyutları içinde guaj boya tekniği ile tasarımlar sonuçlandırılıyor" dedi.

Sergi, 14 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak.