Balayını Fransa ile İtalya’da geçirecekler

Doktor Ali Özkan ve eşi Nigar Özkan'nın oğlu Berk Özkan ile Halime ve Salih Mollaoğlu'nun kızı Sibel Mollaoğlu Sadabad Sarayı'nda düzenlenen görkemli düğün töreni ile dünya evine girdi. Nikâh şahitliklerini Doğan Erkinakın, Remzi Kalıpçıoğlu ve Saadet Acar yaptığı nikah töreninde genç çift karşılıklı atılan imzalarla sevgilerini daim kıldılar. Gecenin dansını Carlos Garde'nin "Por una cabeza" isimli parçası ile yapan genç çiftin mutluluğu görülmeye değerdi. Balayı için Fransa
ve İtalya
'yı tercih eden çiçeği burnunda evliler herkese böyle bir mutluluk dilediler.