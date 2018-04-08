Başkan Özkan 1001 öğrenciyle kitap okudu

Karacabey'de devam eden ve her hafta farklı bir okulda gerçekleştirilen 'Başkanımla Okuyorum' etkinliğine katılan Belediye Başkanı Ali Özkan, 1001 öğrenciyle aynı anda kitap okundu. Karacabey Gazi Mahallesi
'nde bulunan Hacı Ahmediye İlkokulu ve Şehit Serkan Şahin Ortaokulu'nda okuyan 1001 öğrenciyle yapılan 'Başkanımla Okuyorum' etkinliğine Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Karacabey Milli Eğitim
Müdürü Emin Dingin'de katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında öğrenciler, belediye başkanı ile birlikte kitap okuma heyecanına ortak olurken, Başkan Ali Özkan sanal ortamda yer alan zararlı içeriğe karşı da öğrencilerin uyanık olması gerektiğine dikkat çekti. 'OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMALIYIZ'
Belediye Başkanı Ali Özkan, etkinliğe katılım gösteren öğrencilere teşekkür ederek, "Bizler, eğitime ve öğretime son derece önem veriyoruz. Bununla alakalı şehrimizde bu zamana kadar çeşitli programlar yaptık. Bugün de böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesi ile sizlerin karşısına çıkmaktan mutluyum. Kitap okumanın giderek köreldiği ve yerini sanal ortamların aldığı günümüzde, tekrar okuma alışkanlığı kazanmamız, tüm hayatımız boyunca bize gereken öz güveni ve başarıyı da beraberinde getirecektir" dedi.