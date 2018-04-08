Beygespor’dan 10. yıla coşkulu kutlama

Podyum Davet'in ev sahipliğinde yapılan Beygespor
'un 10. yıl kutlaması ve geleneksel 'Yılın Spor En Ödülleri' renkli anlar eşliğinde yapıldı. Üyeler ve seçkin davetlilerin katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonda 10. yıla özel hazırlanan 'Yılın Spor Enleri' ne layık görülen üyeler alkışlar eşliğinde ödüllerini aldı. Konuklarıyla tek tek ilgilenen Beyge Spor Merkezi Yöneticisi Emre Özer katılımlarından dolayı tüm konuklarına teşekkürlerini sunarken "Tüm Beyge ailesi olarak siz değerli üyelerimiz ile büyümeye devam ediyoruz. 10. Yılımıza bizi yalnız bırakmayan tüm dost ve arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarım" dedi. Sahne alan Cengiz Ateş, konuklara muhteşem bir müzik ziyafeti çekti.