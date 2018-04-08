Bursa Emniyeti’ne şikâyet değil memnuniyet mesajları yağıyor

Bursa
lılar, CİMER ve BİMER iletişim merkezleri başta olmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün mail adresine teşekkür ve memnuniyet mesajları yağdırıyor. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursalıların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yaptığı teşekkür ve şikâyet mesajlarını paylaşarak memurlara talimat verdi. Bütün polis memurlarına gönderilen talimatta, vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye ulaşması için bütün teşkilat çalışanlarına görev düştüğü ve vatandaşa karşı gösterilen güler yüz ve hoşgörünün devam ettirilmesi istendi. VATANDAŞ MEMNUN
BİMER, CİMER, 155 hattı ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait mail adresine gönderilen teşekkür mesajlarında vatandaşın en çok trafik uygulamaları ve uyuşturucu ile mücadele çalışmalarından memnun olduğu görüldü. Polis memurlarına verilen talimatlarda ise memnuniyetin artması ve işlerin daha rahat yürüyebilmesi için vatandaşlarla kurulan diyaloglara son derece önem verilmesi, özellikle de güler yüzün eksik edilmemesi gerektiği vurgulandı. DİKKAT ÇEKEN TALİMATLAR
Bursalıların memnuniyet ve teşekkür mesajları ile az sayıda şikâyet mesajları üzerine 17 ilçe de dahil olmak üzere tüm Emniyet Müdürlüklerinde görevli personele önemli talimatlar verildi. Verilen talimatlar arasında, "Teşkilatımız ile vatandaşlarımızın ilk karşılaşma yeri olan polis merkezlerimiz, kurum irtibat noktalarımız, asayiş ve trafik ekiplerimiz başta olmak üzere personelimiz kişisel iletişimine dikkat etmeye devam etmelidir. Vatandaşlarımızın dilek, istek, tavsiye, telkin ve şikâyetleri en hassas şekilde dinlenilecek, uygun hitap ve anlatım ile onlara gerekli izahat yapılacak" denildi.