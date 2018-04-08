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ile işbirliğimiz sürecek’

Giriş Tarihi: 8.4.2018
‘Bursa ile işbirliğimiz sürecek’
Beyaz Rusya'dan'dan gelen Aleaksandır Vıaliuha ise 'ya ikinci kez geldiğini belirterek, organizasyondan oldukça memnun kaldıklarını vurguladı. Bursalı firmalarla iş bağlantıları kurduklarını ve siparişler verdiklerini söyleyen Vıaliuha, "Organizasyon çok kaliteliydi. Hiçbir eksik yoktu. Bursa ile işbirliğimizi bundan sonra da artırarak devam edeceğiz" dedi. Ukrayna'dan gelen Lulila Myronovych ise Bursalı firmaların tekstil üretiminde önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Müşterilerimiz Bursa'nın ürünlerinden de oldukça memnun. Her zaman Bursa'yı tercih ediyoruz" dedi.
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