Bursa’nın damak tadını test etti

Bursa
'ya gelerek birçok Restoran ve mekanda yemek tadımı yapan Özlem Mekik, FSM Bulvarı'nda hizmet veren Hacıosmanoğlu Kebap'ta verdiği yemek molası ile damak tadına güvenenlere önemli ipuçları verdi. Yaklaşık 20 yıldan bu yana şeflik yaptığını ve bunun yanı sıra yemek yazarlığını da sürdürdüğünü belirten Özlem Mekik, "Kendi restoranlarımda damak tadına güvenenlere sunum yapıyorum, aslında işin bilir kişi kısmındayım. Aynı zamanda Türkiye'nin birçok yerinde yemek yazarlığı yapıyorum. Ekranlarda yemek programları yapıyorum ve üniversitede öğretim görevlisiyim. Mesleğim tamamen lezzet odaklı" dedi. 'ERKEKLERLE RAKİP DEĞİLİZ'
Türkiye'de çok fazla bayan şef olmadığını dile getiren Mekik, "Hayatımda mutfakta olmamın vermiş olduğu artılar var, o işin nasıl yapılacağını biliyorum ve yaparken ne kadar doğru yapılması gerektiğini de biliyorum. Erkeklerle rakip değiliz çünkü birçok yerde artık beraberiz. Türkiye'de ne yazık ki çok bayan şef yok, olmamasının sebeplerine gelince de erkekler bu işte daha uzmanlar. Özellikle büyük mutfaklar ve çok çalışan sayısı olan mutfaklar çok zor. Erkekler bu işin üstesinden gelebiliyorlar" dedi. Kadınların mutfak konusuna daha duygusal baktıklarını ve lezzette duygusallığı ön plana çıkardığını belirten Mekik, "Anne lezzeti gibisi yok. Kadınlar mutfak konusunda duygusallar. Kadınların işi daha zor" dedi. 'TADIM KONUSUNDA YENİYİZ'
Türkiye'de yemek tadımının yeni oluştuğunu bundan 20 sene öncesine kadar lezzet tadımının bilinmediğini söyleyen Mekik, "Tadım yapmak apayrı bir şey. Bizler tadım yaparken birazcık daha farklı şeylere dikkat ediyoruz. İçindeki kıymanın veya yediğimiz herhangi bir şeyin oranı benim için çok önemli. Hangi kimya ile hangi baharatın uyumu var bu çok önemli. Bunları bu işi uzmanlarına sormak gerekiyor. Böylece istediğiniz lezzeti elde etmemiz mümkün olacak" dedi. "CUMALIKIZIK VE SAİTABAT'A AŞIĞIM"
Bursa
benim en sevdiğim şehirlerden birisi İstanbul'a çok yakın ve Bursa'da çok sevdiğim lezzetler var. Her şeyden önemlisi İskender'imizin çıktığı yer, doğanın buluştuğu nokta Bursa. Cumalıkızık ve Saitabat'a aşığım. Özellikle Saitabat'taki kadınların dayanışması takdire değer. Orada yaşayan kadınların çalışıyor olması ve gelen turistlere sunumu şahane. Orada içtiğim tarhana çorbasını unutamıyorum kahvaltı ile birlikte gelen peynirler nefis. Burada değerli şeflerimiz de var, Cemil Usta'nın İskender kebabı çok doğal ve lezzetli" dedi.