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Doğancı barajında amfibik temizlik

YASEMİN GÜLER Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Doğancı barajında amfibik temizlik
Olumsuz hava şartları nedeniyle yüzeyi kirlenen Doğancı Barajı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda katı atıklardan temizlendi. Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, derelerden rüzgarla birlikte sürüklenerek baraja gelen katı atıkların su yüzeyinde kalın tabakalar oluşturması üzerine harekete geçti. Büyükşehir ekipleri, hem kara hem de suda çalışabilen amfibik araçla yüzeyde biriken atıkları toplayarak bertaraf edilmek üzere karaya çıkardı. Atıklar arasında 'ağaç parçalarından cam ve pet şişelere, kağıt karton atıklardan futbol topuna kadar' çeşitli maddelere rastlandı. Yetkililer, yaptıkları açıklamada, 'nın içme suyunu sağlayan Doğancı Barajı'nın temiz tutulması yönünde vatandaşlardan gerekli hassasiyet ve duyarlılığı göstermelerini istedi.
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Doğancı barajında amfibik temizlik
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