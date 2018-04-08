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Korupark’ta bahar karnavalı başlıyor

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Korupark’ta bahar karnavalı başlıyor
Korupak'ın geleneksel hale gelen bahar karnavalı eğlencesi, çocuklar için eğitici ve eğlendirici atölyeler, pandomim şovları, çiçek sepeti gösterileri, birbirinden neşeli dans ve müzik ziyafetleri ile alanda başladı. Jazz'ın en renkli hali Old Jazz Band, Korupark ziyaretçilerine adeta müzik ziyafeti sundu. Colors Tahta Bacak gösterisi ise eğlenceyi tam bir karnaval havasına çevirecek. Renklerin büyülü dansının müzik ile birleşeceği gösteri, bugün saat 14:00'te Korupark atrium alanda sergilenecek. Ayrıcs Korupark, birbirinden eğlenceli kampanyaları ile ziyaretçilerine kazandırmaya devam ediyor. 19 Nisan tarihine kadar devam edecek olan dijital kapmanda, Korupark mağazalarından tek seferde 250 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçiler, dijital kampanya bankosunda oyunlaştırılmış dijital oyunu oynayarak anında hediyeler kazanacak.
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Korupark’ta bahar karnavalı başlıyor
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