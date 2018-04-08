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Özel çocuklar sevgi ve sabırla öğreniyor

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Özel çocuklar sevgi ve sabırla öğreniyor
günü etkinlikleri kapsamında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Özel öğrenciler, bu özel güne el izlerini bıraktı. Yaklaşık 12 yıllık bir deneyime sahip olan Özel Dardağan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yönetimi ve tüm eğitmenler, Otizm Farkındalık günü kapsamında, merkezde eğitim gören öğrenciler ile çeşitli etkinliklere imza attı. Öğrenciler, etkinlik kapsamında özel güne el izlerini bırakarak farkındalık yarattı.

EĞİTİMİN TEMELİ SEVGİ
Toplamda 150 özel öğrencisi bulunan merkezde, 1 Fizyoterapist'in yanı sıra 3 psikolog ve alanında eğitimli 15 öğretmen eşliğinde eğitim alan özel öğrenciler, adeta mucizelere imza atıyor. Büyük bir sabır ve özveriyle eğitimlerini sürdüren merkezde öğrenim gören Otizmli, , Zihinsel ve Bedensel engelli özel öğrenciler, özel eğitimlerin yanı sıra aldıkları temel eğitimler sayesinde okuma ve yazma, gitar ve saz çalma, yağlı boya ve resim yapmak gibi beceriler kazanıyor. Özel Dardağan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticisi Psikolog Burcu Büyükakman Dardağan, yaptığı açıklamada amaçlarının asla para kazanmak olmadığını, en büyük mutluluklarının, bu özel çocukların başarıları olduğunu söyledi. Dardağan, "Merkezimizde sadece çocuklarımıza değil ailelerimize de eğitimler veriyor, onları bilgilendiriyoruz. Çocuklarımızın "hasta" değil "farklı" olduklarını söylüyoruz. Etkinliklerimize ailelerimizi de dahil ediyoruz. Onlarda bu özel güne el izlerini bırakıyorlar. Merkez olarak çocuklarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz" dedi.
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