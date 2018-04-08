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Özel Final Okulları’nda birincilik gururu

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Özel Final Okulları’nda birincilik gururu
Sağlık temalı kompozisyon yarışmasına katılan Özel Final okulları öğrencisi, hazırladığı kompozisyonla birincisi oldu. Bursa Özel Final Okulları'nda öğrenim gören fen sınıfı öğrencisi Zeynep Doğa Yakışık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay'ın işbirliği ile, bu yıl sekizincisi düzenlenen "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" konulu kompozisyon yarışmasında liseler kategorisinde il birinciliğiyle ödüllendirildi. Yarışmada büyük başarı elde eden Zeynep Doğa Yakışık'ı, öğretmeni Ayten Ülgül, Final Eğitim Kurumları İl Temsilcisi Yasin Taşel, Yönetim Kurulu ve sınıf arkadaşları da tebrik etti.
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Özel Final Okulları’nda birincilik gururu
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