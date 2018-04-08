Tespih’in ruhu Vakıf müzesinde yaşatılıyor

Haktan geleni hak adına halka veren vakıfların hikayesinin anlatıldığı Bursa
Vakıf Kültürü Müzesi, Türk İslam kültürüne ilişkin nadide eserleri bünyesinde barındırıyor. 500 farklı parçadan oluşan koleksiyonların beğeniye sunulduğu müzede, iri taneli bin boncuk dizili zikir tespihleri dikkat çekiyor. Tespih İslam kültüründe önemli bir yer tutuyor. İpe dizilmiş nizami 33 boncuktan çok öte bir anlayışın sembolü olan tespihlerin taşınması, çekilmesi, bir başkasına verilmesi, hediye edilmesi veya saklanması derin bir görgü ve adap gerektiriyor. Bursa Vakıf Kültürü Müzesi'nde birçok farklı örneği bulunan tespihler; genelde ağaçlardan yapılsa da en makbulü olarak kehribar ağacı biliniyor. Mamut dişi de kehribar ağacının hemen ardından tercihlerde ilk sırayı alıyor. Genelde kemane tezgâhlarda yapılan ve hammaddesi Afrika
'nın zehirli ağaçları olan tespihlerin ustaları, bu zehirli ağaçların talaşını solumaktan erken yaşta vefat ediyor. Yine pek çok tespih ustası, zehirleneceğini bile bile sanatını icra etmeye devam ediyor. Tespih adabının en ince detaylarına kadar senaryolaştırıldığı müzede, Bursa'daki dergâh ve tekkelerin yanı sıra camilerden bağış alınan tespihler teşhir ediliyor. Müze, ziyaretçilerini zaman içinde anlamlı bir yolculuğa çıkarıyor.