Türkiye’nin ilk kedi tedavi merkezi olacak

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Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde kurulan Kedi Tedavi Ünitesi, Türkiye'de bir ilk olacak. Avrupa'nın en büyük ve en modern tesisi olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, binlerce can dostuna sahip çıkmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri için 10 yıldır faaliyet gösteren merkez, yine bir ilke imza atıyor. Merkez bünyesinde yapımına başlanan Kedi Tedavi Merkezi'nde sahipsiz kediler için yenidoğan ünitesinden, ortopedik rahatsızlıkların tedavisine kadar birçok ünite yer alacak. Sahipsiz hayvanlara en güzel şartlarda bakım ve tedavi hizmeti sunduklarını belirten Dündar, "Sokak hayvanlarını toplayarak burada bakımlarını yapıyoruz. Daha çok köpeklerin tedavi edildiği bu merkezimizde şimdi de kediler için bakım ve tedavi ünitesi kuruyoruz" dedi.