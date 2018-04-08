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Uğur Böcekleri’nden oyunu

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Uğur Böcekleri’nden Çanakkale oyunu
Mustafakemalpaşa Belediyesi Uğur Böceği Kültür Merkezi Tiyatro Grubu'nun 'Ya İstiklal Ya Ölüm' adlı oyunu, büyük zaferin 103'ncü yıldönümünde sahnelendi. Yönetmenliğini Zafer Uğur'un üstlendiği ve 25 kişilik ekibin rol aldığı oyun, Belediye Düğün Salonu'nda tiyatro severle buluştu. İzleyenleri, Savaşı'ndaki cephe hattına ve gerisinde yaşananlara götürerek duygulu ve coşkulu anlar yaşatan, 'Ya İstiklal Ya Ölüm' oyunu beğeni ile izlendi. Oyunun ardından ayakta alkışlanan tiyatro ekibine teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Eren, 103 yıl önce Çanakkale'de vatan savunması için canını ortaya koyan kahramanların destanının unutulmamak üzere geleceğe miras bırakılacağını belirtti.
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Uğur Böcekleri’nden Çanakkale oyunu
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